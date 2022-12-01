Вице-премьер – министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева приняла участие в семинаре для руководителей региональных филиалов фонда "Защитники Отечества"

Он был создан по поручению Президента Владимира Путина и направлен на оказание помощи участникам и ветеранам СВО. Они будут получать всю необходимую поддержку, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарства, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.



«Организация, оказывающая помощь ветеранам сразу на всех уровнях, в России появилась впервые. Сейчас пишется история. От того, насколько правильно будет организована дальнейшая деятельность филиалов, зависит судьба многих людей», – подчеркнула Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.



Фото: https://t.me/governmentkalmykia08