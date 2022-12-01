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16 мая, 10:07
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В многопрофильной гимназии в Лагани состоялось открытие мемориальной доски Героя России Мингияна Лиджиева

В многопрофильной гимназии в Лагани состоялось открытие мемориальной доски Героя России Мингияна Лиджиева

Почтить память о нём пришли его родственники, учителя, ученики школы, боевое братство десантников и руководство района. Напомню, командир роты героически погиб в ходе СВО в сентябре прошлого года, вызвав на себя огонь артиллерии и подорвав трёх боевиков. Указом Президента Владимира Путина он посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Мама Мингияна - Баира Владимировна поблагодарила за память о сыне и обратилась к молодёжи, дав напутствие, чтобы героизм её сына послужил им примером настоящего мужества, стойкости и безграничной любви к Родине. А на фасаде одного из многоквартирных домов по ул.Жигульского появился граффити-портрет Мингияна Лиджиева. Арт-объект создан в рамках Всероссийской акции военно-патриотического движения «Юнармия» «Граффити. Защитник».

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Фото: Лаганский район

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