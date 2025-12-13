15 декабря, 21:50
15 декабря, 16:18
НовостиСобытие

В России распространяется гонконгский грипп, известный как штамм H3N2.

Он стал основным или единственным выявленным вирусом в текущем эпидсезоне более чем в десяти регионах страны. По данным Управления Роспотребнадзора, Калмыкия не входит в этот список, хотя по итогам мониторинга заболевания гриппом в регионе имеют место. Однако, по словам специалиста Сергея Савченко, данный подтип гриппа почти полностью утратил своё сходство с эталонным «гонконгским», так как начал циркулировать ещё в 60-х годах прошлого столетия. Сейчас наблюдается его дальний «потомок».

