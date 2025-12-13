Сегодня День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Эта дата была установлена после трагедии во время войны в Хорватии в 1991 году, когда боевиками были убиты военный корреспондент Гостелерадио СССР Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной. Оба посмертно награждены орденами Мужества.

В 2023 году в зоне СВО погиб корреспондент «России 24» Борис Максудов. ВСУ обстреляли колонну журналистов под Мирным в Запорожской области. Бориса с тяжёлыми ранениями доставили в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь военкора. В июле 2023 года погиб военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев — он попал под обстрел боевиков. В результате теракта скончался военкор Владлен Татарский. Из командировки в Донбасс в 2014-м не вернулись фотокорреспондент «России сегодня» Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, а также оператор Первого канала Анатолий Клян.

Союз журналистов России создал галерею памяти (http://xn--80aahjatrlzi0a6md.xn--f1aub.xn--p1ai/) к этому дню.