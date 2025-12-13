В Калмыкии подростку вернули украденный велосипед.

30 ноября в полицию Элисты обратилась женщина с заявлением о краже велосипеда её сына. Подросток оставил свой скоростной велосипед в подъезде дома, где он и был похищен ночью.

В ходе оперативной работы сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — 29-летнего элистинца, ранее известного правоохранительным органам. Мужчина признался в совершении кражи и вернул похищенный велосипед.

Фото: МВД Калмыкия