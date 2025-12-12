Спортсмены из Калмыкии завоевали 12 медалей на Чемпионате ЮФО по рукопашному бою.
Соревнования проходили с 5 по 8 декабря в городе Шахты (Ростовская область). В них участвовали 870 спортсменов в возрасте от 12 лет, представлявших регионы ЮФО.
Команда из Калмыки в ходе трехдневных поединков показали хороший результат:
🥇 Золото:
•Софья Бородаева (14–15 лет)
•Екатерина Горяева (16–17 лет)
•Анастасия Соятиева (18+)
🥈 Серебро:
•Ева Ожелдыкова (14–15 лет)
•Азиза Караева (16–17 лет)
•Виолетта Галимеева (18+)
🥉 Бронза:
•София Тюрбеева (12–13 лет)
•Екатерина Терещенко (16–17 лет)
•Айс Баиров (16–17 лет)
•Артём Евсеенко (18+)
•Эрдни Актюбеев (18+)
Спортсменки Софья Бородаева, Азиза Караева и Виолетта Галимеева также выступили в Гала-финалах турнира.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК