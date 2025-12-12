15 декабря, 13:11
 -2 °C
93,56
79,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 декабря, 09:12
НовостиСобытие

Спортсмены из Калмыкии завоевали 12 медалей на Чемпионате ЮФО по рукопашному бою.

Спортсмены из Калмыкии завоевали 12 медалей на Чемпионате ЮФО по рукопашному бою.

Соревнования проходили с 5 по 8 декабря в городе Шахты (Ростовская область). В них участвовали 870 спортсменов в возрасте от 12 лет, представлявших регионы ЮФО.

Команда из Калмыки в ходе трехдневных поединков показали хороший результат:

🥇 Золото:

•Софья Бородаева (14–15 лет)

•Екатерина Горяева (16–17 лет)

•Анастасия Соятиева (18+)

🥈 Серебро:

•Ева Ожелдыкова (14–15 лет)

•Азиза Караева (16–17 лет)

•Виолетта Галимеева (18+)

🥉 Бронза:

•София Тюрбеева (12–13 лет)

•Екатерина Терещенко (16–17 лет)

•Айс Баиров (16–17 лет)

•Артём Евсеенко (18+)

•Эрдни Актюбеев (18+)

Спортсменки Софья Бородаева, Азиза Караева и Виолетта Галимеева также выступили в Гала-финалах турнира.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия