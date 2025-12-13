В Калмыкии присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в посёлке Аршан.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала виновной 40-летнюю жительницу Элисты в совершении убийства. Следствием установлено, что в январе 2025 года в посёлке Аршан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина в ходе бытового конфликта нанесла своему сожителю ножевое ранение в область грудной клетки, от которого 44-летний мужчина скончался на месте.

Вердикт основан на результатах комплексных судебных экспертиз и доказательствах, собранных следственным отделом по городу Элиста. На основании решения присяжных суд вынесет окончательный приговор.

🎙И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Фото и видео: Следком Калмыкии