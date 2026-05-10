12 мая, 13:28
НовостиСобытие

В Элисте во дворе жилого дома задержали 23-летнего пьяного дебошира, избившего мужчину за замечание

В полицию обратилась местная жительница, сообщившая о драке во дворе многоквартирного дома. Прибывший наряд установил, что на 47-летнего мужчину напал 23-летний элистинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкии

