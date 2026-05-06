6 мая, 17:13
НовостиСобытие

В Малодербетовском районе дети участников специальной военной операции научились делать броши «Георгиевская ленточка».

В преддверии 9 Мая в Зональном ресурсном центре прошёл мастер-класс по изготовлению брошей из Георгиевских ленточек. Дети из семей военнослужащих обучились новым навыкам и узнали историю Георгиевской ленты.

Юные участники занятия поделились впечатлениями. Они отметили, что изготовили броши самостоятельно и планируют подарить их родным. Ребята также рассказали, что узнали о правилах ношения ленты и важности бережного отношения к памяти.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

