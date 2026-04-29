Праздники — повод для радости, а не для риска!
Впереди череда выходных дней. Госавтоинспекция Калмыкии напоминает: за праздничным столом важно принять верное решение — оставить ключи от машины дома. Управление автомобилем и алкоголь несовместимы.
Почему это важно?
Даже минимальная доза спиртного обманчива. Она создает иллюзию контроля, но на деле замедляет реакцию. В критический момент на дороге эти секунды решают всё.
Планирование отдыха:
✅ На время застолий лучше воспользоваться такси или помощью близких.
✅ Сознательное отношение к безопасности исключает риск ДТП.
О профилактике:
Присутствие нарядов ДПС в местах массового отдыха оказывает важное воздействие: нетрезвый водитель, видя экипаж, принимает правильное решение и вызывает такси. Работа на опережение, поддержка общественности и СМИ направлены на одну общую цель — предотвращение беды на дороге.
Пусть праздники оставят только добрые воспоминания. Берегите себя и тех, кто вам дорог!
