7 мая, 16:20
НовостиСобытие

Пятнадцать калмыцких печатных изданий включены в список социально значимых СМИ.

В список от республики вошли газеты «Хальмг Унн» («Калмыцкая правда»), «Алтн Булг» («Золотой родник»), «Авангард» («Турун зерглэнд»), «Вперед» («Уралан»), «Знамя Октября» («Октябрин туг»), «Зори Маныча», «Искра» («Очн»), «Ленинец» («Ленинэ ач»), «Новая жизнь» («Шин жирһл»), «Приморские известия», «Рассвет» («Оруни гегән»), «Сарпинские вести», «Сельский труженик» («Селәнә күч-көлсч»), «Степная новь» («Шин тег») и журнал «Теегин герл» («Свет в степи»).

Минцифры России опубликовало список социально значимых изданий, которые доставляются Почтой России. Всего в приказе ведомства 178 федеральных, а также 2189 региональных печатных изданий.

Источник: Союз журналистов России

