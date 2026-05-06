️Житель Элисты осуждён за неуплату алиментов.

Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в неоднократной неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, однако в период с сентября 2025 года по февраль 2026 года вновь уклонялся от выплат. Общая сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей.

Элистинский городской суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием пяти процентов из заработка в доход государства.

