6 мая, 17:16
НовостиСобытие

️Житель Элисты осуждён за неуплату алиментов.

Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в неоднократной неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, однако в период с сентября 2025 года по февраль 2026 года вновь уклонялся от выплат. Общая сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей.

Элистинский городской суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием пяти процентов из заработка в доход государства.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

