6 мая, 17:21
НовостиСобытие

️В Элисте утверждено обвинительное заключение по делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб пешеход.

Авария произошла 10 октября 2025 года на 291-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». По версии следствия, 72-летний местный житель за рулём технически исправного автомобиля совершил наезд на пешехода на регулируемом переходе. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

