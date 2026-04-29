1 мая, 18:09
НовостиСобытие

Каждый седьмой россиянин в праздники будет работать.

Рекордное число россиян, включая жителей Калмыкии, будут работать в майские праздники. Каждый седьмой (14%) проведёт праздничные дни на рабочем месте — это максимальный показатель за последние пять лет. Интересной статистикой поделились РИА Новости. Встречать праздники на службе мужчинам приходится чаще, чем женщинам: 15% против 13%. В этом году выходные дни короткие: они приходятся на 1–3 мая и 9–11 мая. Каждый второй россиянин проведёт выходные дома, а каждый шестой отправится на дачу или в деревню. 7% хотят отдохнуть на природе, около 2% поедут путешествовать по России.

