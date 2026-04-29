Жителям Калмыкии рассказали, кого могут проверить за переводы на карту.

В ФНС разъяснили, что контроль над переводами в первую очередь затронет тех, у кого есть признаки коммерческой деятельности. Речь идет о случаях, когда годовой незадекларированный доход превышает 2,4 млн рублей.

Критерии для выявления подозрительных переводов еще дорабатываются, но среди ориентиров называют регулярность поступлений и широкий круг отправителей. Эксперты считают, что автоматизированная система, которую планируют внедрить совместно ЦБ и ФНС, будет отслеживать физлиц без статуса ИП, если их доходы выглядят как скрытая предпринимательская деятельность.

Однако обычные переводы между родственниками и друзьями, возврат долгов, алименты и банковский кэшбэк не должны вызывать вопросов, если они не носят системный характер и не выглядят как бизнес-доход.