О спортивных событиях недели в репортаже Александра Бедишова

Сегодня отмечается Всемирный день футбола. На международном уровне Калмыкию представляет Мингиян Бевеев, он в расширенном списке сборной России. 28 мая Бевеев примет участие во встрече со сборной Египта, которая пройдёт в Каире. Ещё один наш профессиональный футболист Мингиян Бадмаев выступает за столичный ЦСКА. Кроме того, в регионе проходит Первенство республики, а также турнир Героя России Баатра Гиндеева. Проводится и множество детских турниров. А команда республиканской школы олимпийского резерва «Уралан» в рамках очередного тура на своем поле со счетом 2:1 переиграл соседей из Невинномысска – «СтавропольАгроСоюз». Калмыцкие футболисты закрепились на 4-м месте, набрав 16 очков. О том какие еще спортивные события прошли в степном регионе в репортаже Александра Бедишова.