В хозяйствах республики началась окотная компания

Первые ягнята уже резвятся в степи под теплыми апрельскими лучами солнца. А массовый их прием ожидают в середине апреля. Плановые показатели по получению приплода остаются на уровне прошлых лет: от ста овцематок сто ягнят. Благоприятные погодные условия, обеспеченность кормами и и усилия самих животноводов позволили не допустить падежа овец в зимний период.

Упитанность животных непременно скажется и на результатах окота. Ведь стоит задача значительно увеличить численность овцепоголовья в республике.