8 апреля, 13:38
 19 °C
100,13
92,42
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 апреля, 10:36
НовостиСобытие

В хозяйствах республики началась окотная компания

В хозяйствах республики началась окотная компания

Первые ягнята уже резвятся в степи под теплыми апрельскими лучами солнца. А массовый их прием ожидают в середине апреля. Плановые показатели по получению приплода остаются на уровне прошлых лет: от ста овцематок сто ягнят. Благоприятные погодные условия, обеспеченность кормами и и усилия самих животноводов позволили не допустить падежа овец в зимний период.

Упитанность животных непременно скажется и на результатах окота. Ведь стоит задача значительно увеличить численность овцепоголовья в республике.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия