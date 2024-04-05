8 апреля, 11:08
 19 °C
100,13
92,42
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 апреля, 07:29
НовостиСобытие

Сегодня – День сотрудников военных комиссариатов в России

Сегодня – День сотрудников военных комиссариатов в России

Сейчас в Калмыкии 9 районных военкоматов и один – в столице. Одна из главных задач ведомства - подготовка и призыв граждан на военную службу.

Между тем, продолжается весенний призыв. Из Калмыкии на службу планируется отправить около 300 человек. Напомню, по новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

При этом срочники не будут привлекаться к участию в спецоперации. Их не направят служить в пункты дислокации подразделений в новых регионах России. Отправлять новобранцев со сборных пунктов начнут с середины апреля.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия