Сегодня – День сотрудников военных комиссариатов в России

Сейчас в Калмыкии 9 районных военкоматов и один – в столице. Одна из главных задач ведомства - подготовка и призыв граждан на военную службу.

Между тем, продолжается весенний призыв. Из Калмыкии на службу планируется отправить около 300 человек. Напомню, по новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

При этом срочники не будут привлекаться к участию в спецоперации. Их не направят служить в пункты дислокации подразделений в новых регионах России. Отправлять новобранцев со сборных пунктов начнут с середины апреля.