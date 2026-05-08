Сводный отряд полиции Калмыкии вернулся из длительной командировки.

В Министерстве внутренних дел по Республике Калмыкия встретили сотрудников, которые в течение полугода несли службу на территории Северо-Кавказского региона. Генерал-майор полиции Дмитрий Григорьев поблагодарил личный состав за верность присяге и вручил отличившимся Почётные грамоты и нагрудные знаки. Он подчеркнул, что теперь бойцам необходимо восстановиться и провести время с семьями, после чего с новыми силами приступить к охране правопорядка в родной республике.

В составе сводного отряда несли службу сотрудники различных подразделений аппарата МВД и территориальных отделов. Их главными задачами были обеспечение общественного порядка, пресечение и предупреждение преступлений.

