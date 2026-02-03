В Элисте задержан житель Ставропольского края, подозреваемый в пособничестве мошенникам.

В конце декабря 2025 года студентка обратилась в полицию, сообщив, что стала жертвой обмана: ей позвонили якобы представители сотовой компании, МФЦ и банка, убедили в угрозе утечки данных и выманили 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, который признал, что действовал как «дроппер» — предоставлял реквизиты своей карты для перевода похищенных средств.

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства преступления и возможных соучастников. Расследование продолжается.

Фото: МВД Калмыкии