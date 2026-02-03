5 февраля, 11:12
 -12 °C
91,11
76,91
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 февраля, 07:58
НовостиСобытие

В Элисте задержан житель Ставропольского края, подозреваемый в пособничестве мошенникам.

В Элисте задержан житель Ставропольского края, подозреваемый в пособничестве мошенникам.

В конце декабря 2025 года студентка обратилась в полицию, сообщив, что стала жертвой обмана: ей позвонили якобы представители сотовой компании, МФЦ и банка, убедили в угрозе утечки данных и выманили 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, который признал, что действовал как «дроппер» — предоставлял реквизиты своей карты для перевода похищенных средств.

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства преступления и возможных соучастников. Расследование продолжается.

Фото: МВД Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия