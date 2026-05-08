11 мая, 12:02
НовостиСобытие

В Калмыкии выявлен факт незаконного оборота наркотических средств.

В Элисте сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 20-летнего местного жителя. В салоне также находились пассажиры. При осмотре машины обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом. Задержанные пояснили, что в свёртке находится наркотическое средство «мефедрон», приобретённое через интернет-магазин и извлечённое из тайника-закладки для личного употребления.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, в их отношении составлены административные материалы. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкии

