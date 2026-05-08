В Калмыкии проснулась мароккская саранча.

Вредитель, способный за короткое время нанести серьёзный урон сельхозугодьям, активизировался также в Дагестане. Теперь первых новорождённых личинок заметили и в приграничном Нефтекумском районе Ставрополья.

Пока это единичные особи, обнаруженные на пастбищах у хутора Русского, на стыке с Дагестаном. По сообщению АиФ, резкие перепады температур несколько сдержали распространение насекомых. В Ставропольском филиале Россельхозцентра отметили, что численность личинок остаётся очень низкой, однако наблюдение усилено. Защитные обработки начнутся сразу после достижения опасной отметки.