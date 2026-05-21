Два человека погибли в ДТП в Калмыкии.
Смотрите наши видео на YouTube!
Авария произошла сегодня около полудня на 24-м км региональной автодороги «Яшкуль-Комсомольский - Артезиан», вблизи посёлка Цаган-Усн Яшкульского района. Столкнулись грузовая «Газель» под управлением 51-летнего жителя Дагестана и легковушка 46-летнего местного жителя.
В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и пассажир. Пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля ВАЗ-2109. Им оказывают медицинскую помощь в медучреждении.
На место происшествия выезжали спасатели. Они отключили аккумуляторы на обеих машинах. Сейчас там работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия