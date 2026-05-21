  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 мая, 15:04
НовостиСобытие

Диетолог назвала безопасную дневную порцию клубники.

Диетолог назвала безопасную дневную порцию клубники.

Взрослому здоровому человеку можно съедать 250–300 г клубники в сутки. Об этом ТАСС сообщила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

В 100 г ягоды содержится всего 34 ккал и менее 6 г природного сахара. Однако, несмотря на низкую калорийность и полезные свойства, чрезмерно увлекаться клубникой не стоит. При обострении язвенной болезни и других заболеваний желудка от ягоды лучше отказаться — в ней много органических кислот. Противопоказана клубника и тем, у кого на неё аллергия.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия