Диетолог назвала безопасную дневную порцию клубники.

Взрослому здоровому человеку можно съедать 250–300 г клубники в сутки. Об этом ТАСС сообщила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

В 100 г ягоды содержится всего 34 ккал и менее 6 г природного сахара. Однако, несмотря на низкую калорийность и полезные свойства, чрезмерно увлекаться клубникой не стоит. При обострении язвенной болезни и других заболеваний желудка от ягоды лучше отказаться — в ней много органических кислот. Противопоказана клубника и тем, у кого на неё аллергия.