Совещание полицейских прошло в Элисте

Сегодня глава полицейского ведомства РК Дмитрий Григорьев провел рабочее совещание. На нем представлены вновь назначенные руководители: временно исполняющим обязанности заместителя министра - начальника полиции республиканского МВД назначен полковник полиции Дмитрий Лиджи-Горяев, на должность начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД - подполковник полиции Эренцен Агинов.

Особый акцент полковником Григорьевым был сделан на "чистоту" собственных рядов" и дисциплину личного состава.

- «Данное направление имеет для нас принципиальное значение. Невзирая ни на какие имиджевые потери, нами будет продолжена работа по устранению причин и условий возникновения этих явлений», - отметил министр.

Также главой МВД РК даны указания по решению стоящих оперативно-служебных задач, обращено внимание на обеспечение безопасности дорожного движения, охрану общественного порядка, борьбу с киберпреступностью.

Фото: МВД Калмыкия