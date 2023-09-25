Сегодня в Центре крови республики стартует акция «Донор-педагог». Она приурочена ко Дню воспитателя и Дню учителя

К мероприятию могут присоединиться любые организации. Среди воспитателей и педагогов Калмыкии много отзывчивых людей. Одна из них - логопед элистинского детсада №14 "Герел", Почетный донор России Ольга Араева.

Она сдает кровь с 2011 г. А всех, кто хочет сделать благое дело, ждут с понедельника по пятницу с 8 до 12 часов в Центре крови.