26 сентября, 17:00
 25 °C
102,25
96,15
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 сентября, 13:56
НовостиРелигия

Сегодня ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца находится в Волгограде

Сегодня ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца находится в Волгограде

Туда накануне его доставили из Элисты. Жители Калмыкии смогли присоединиться к Молебну о победе. В Парке победы состоялся митинг-концерт. Среди участников мероприятия – воспитанники Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Он создан по поручению Президента – Калмыкия вошла в число 12 пилотных регионов.

Сегодня уроженцы степной республики стоят на защите рубежей Отечества. А в родных пенатах молятся за победу и их скорейшее возвращение.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия