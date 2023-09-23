Сегодня ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца находится в Волгограде

Туда накануне его доставили из Элисты. Жители Калмыкии смогли присоединиться к Молебну о победе. В Парке победы состоялся митинг-концерт. Среди участников мероприятия – воспитанники Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Он создан по поручению Президента – Калмыкия вошла в число 12 пилотных регионов.

Сегодня уроженцы степной республики стоят на защите рубежей Отечества. А в родных пенатах молятся за победу и их скорейшее возвращение.