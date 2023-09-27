Сегодня в Элисте обсудят индекс административного давления в республике 2023

В круглом столе примут участие представители бизнес – сообщества, руководители контрольно-надзорных органов, прокуратуры, органов исполнительной власти. Снижение административной нагрузки при осуществлении предпринимательской деятельности - один из важных факторов развития бизнеса и формирования благоприятного, делового и инвестиционного климата в регионе.

Отметим, по результатам оценки индекса за прошлый год Калмыкия занимает 22 место в рейтинге регионов России, поднявшись на 11 позиций в сравнении с годом ранее.