27 сентября, 07:44
Сегодня в Элисте обсудят индекс административного давления в республике 2023
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В круглом столе примут участие представители бизнес – сообщества, руководители контрольно-надзорных органов, прокуратуры, органов исполнительной власти. Снижение административной нагрузки при осуществлении предпринимательской деятельности - один из важных факторов развития бизнеса и формирования благоприятного, делового и инвестиционного климата в регионе.
Отметим, по результатам оценки индекса за прошлый год Калмыкия занимает 22 место в рейтинге регионов России, поднявшись на 11 позиций в сравнении с годом ранее.