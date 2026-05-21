Роспотребнадзор запретил продажу армянского алкоголя.

Ведомство сообщило, что в магазинах приостановили реализацию продукции трёх производителей: «Веди-алко», «Абовянского коньячного завода» и «винно-коньячного дома «Шахназарян». Товар не соответствует обязательным требованиям. Импортёрам и торговым сетям велели изъять его из оборота и больше не продавать, сообщают РИА Новости.

Также стало известно, что 21 мая Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении. У поставщиков нашли более 100 нарушений. Меры не снимут, пока инспекция не завершит проверку. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, проблемы возникают также с овощами и фруктами.