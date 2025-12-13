15 декабря, 21:46
15 декабря, 17:18
НовостиСобытие

Баатр Мергульчиев в эфире «Россия-24» сообщил, что на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» часто обращаются медики, сталкивающиеся с проблемами аккредитации.

Напомним, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Калмыкии в составе объединенной редакции занимается анализом звонков, поступающих на программу от жителей страны.Центр приема обращений работает круглосуточно. По данным GigaChat, на сегодняшний день на программу поступило более 1 300 000 обращений.

