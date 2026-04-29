В заповеднике «Чёрные земли» начался отёл сайгаков.

Об этом сообщают в дирекции особо охраняемых территорий. Обычно расплодная кампания реликтовых антилоп завершается к 5 мая, когда празднуется День сайгака. Отёл длится больше недели. В этот период животные становятся наиболее уязвимыми к внешним угрозам, а потому в эти дни инспекторы заповедника обеспечивают ровесникам мамонтов полный покой. На охраняемой территории строго ограничено передвижение любого автотранспорта, а также закрыт доступ для посетителей, так как это может привести к массовой гибели молодняка и самок.