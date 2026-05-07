  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 мая, 13:29
НовостиСобытие

️Средняя страховая пенсия по старости в России в следующем году вырастет до 29 тысяч рублей, а в 2028 году достигнет 31 тысячи.

️Средняя страховая пенсия по старости в России в следующем году вырастет до 29 тысяч рублей, а в 2028 году достигнет 31 тысячи.

Такой прогноз дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Индексация в 2027–2028 годах пройдёт в два этапа: с 1 февраля — на 4 процента, с 1 апреля — ещё на 3,4 и 3,8 процента соответственно. Общий прирост составит 7,5 процента в 2027 году и 8 процентов в 2028-м. По словам эксперта, пенсии будут расти быстрее инфляции. Повышение коснётся и работающих пенсионеров.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия