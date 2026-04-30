Майские выходные.

Для многих эти дни — время, когда можно побыть дома, встретиться с близкими или выбраться на природу. А вот для жителей поселка Зурган Малодербетовского района Первомай стал настоящим праздником с особой атмосферой: с флагами, музыкой, улыбками и костюмированным шествием. В парадном строю по улицам небольшого калмыцкого населенного пункта прошествовали представители народов, для которых Россия — Родина. К празднику готовились заранее: специально для этого учителя Зургановской средней школы шили национальные костюмы этносов и народностей, населяющих нашу любимую страну.