13 мая, 11:49
НовостиСобытие

Наступает священный месяц Үрс сар

С 17 мая для буддистов наступает священный месяц Үрс сар — период, связанный с тремя величайшими событиями в жизни Будды Шакьямуни: рождением, достижением Просветления и уходом в Махапаринирвану. Все они приходятся на 15-й день этого лунного месяца.

В период Үрс сар сила каждого действия — доброго или недоброго — умножается в сто тысяч раз. Это время сосредоточиться на духовном росте, чистоте намерений и благих поступках, проявлять сострадание и доброту ко всем живым существам.

Фото: Калмыцкий Хурул

