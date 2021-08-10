Кружковые занятия провели для детей в Ики-Бурульском районе

"Умелая хозяйка" и "Столярная мастерская" - курсы по этим направления изучили 48 воспитанников в рамках мероприятий проекта "Семейная диспетчерская "Ориентир". Его реализует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе Ики-Бурульского комплексного центра социального обслуживания населения.

Ребята научились мастерить предметы из дерева, а девочки - готовить, шить и вести домашнее хозяйство. Напомним, учреждение вошло в число победителей федерального конкурсного отбора инфраструктурных проектов.