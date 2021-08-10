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7 октября, 13:27
НовостиСельское хозяйство

В Республиканской ветеринарной лаборатории полностью обновили мебель и закупили оборудование

В Республиканской ветеринарной лаборатории полностью обновили мебель и закупили оборудование

Приобретение стало возможным, благодаря поддержке руководства региона. Обновление материально-технической базы позволило увеличить спектр оказываемых населению услуг и создало комфортные условия для сотрудников. В этом убедилась и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Широкий спектр анализов, начиная от пищевой продукции и сырья животного и растительного происхождения, проводят в этой ветлаборатории на протяжении уже более полувека. Здесь исследуют целый ряд инфекционных заболеваний животных. А теперь, благодаря новому оборудованию, возможностей у специалистов стало больше.

Если театр начинается с вешалки, то ветеринарная лаборатория -  с отдела приема образцов. В день, в среднем, здесь принимают около тысячи проб. Кровь животных привозят главы и КФХ, и племенных хозяйств. Биоматериал исследуют на инфекционные заболевания. «Благодаря закупке нового оборудования анализы проводят намного быстрее», говорит заведующая вирусологическим отделом Валентина Балтыкова.  В лаборатории она работает более 20 лет. 

Благодаря этой новой специальной камере создаются необходимые условия для исследований, делится и ветеринар Анна Церенова.  Новый лабораторный   термостат закупили и в серологический отдел испытательного центра. Здесь проводится диагностика на такие заболевания, как бруцеллез, листериоз и токсоплазмоз.

Специализированные шкафы, тумбы, новые стулья, в том числе столы - уже собраны и установлены в кабинетах лаборатории. Всего 60 единиц. Это стало возможным, благодаря поддержке руководства региона. Из ресбюджета выделили порядка шестисот тысяч рублей.

Солидный возраст ветлаборатории тщательно скрывает и капитальный ремонт здания. Его провели в конце прошлого года. «История хороша для статуса, а условия работы должны соответствовать времени», делится заместитель директора региональной ветлаборатории Санджи Немкеев.

  Сегодня в 6 отделах Республиканской ветлаборатории трудится 34 специалиста. В перспективе – улучшение условия их труда. По итогам встречи Главы региона с руководством учреждения  было принято решение о  повышении заработной платы сотрудникам уже с начала следующего года.

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