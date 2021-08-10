Временно исполняющим обязанности главного врача Республиканской больницы им. Жемчуева стал Александр Калаев

Кандидат медицинских наук Александр Калаев является врачом-нейрохирургом более 17 лет. До этого был заместителем главного врача по хирургии городской клинической больницы № 3 в Астрахани, а также работал руководителем самого крупного социально – медицинского учреждения Астраханской области. Сегодня он был представлен коллективу Ресбольницы.