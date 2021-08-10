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7 октября, 14:23
НовостиЗдравоохранение

Временно исполняющим обязанности главного врача Республиканской больницы им. Жемчуева стал Александр Калаев

Временно исполняющим обязанности главного врача Республиканской больницы им. Жемчуева стал Александр Калаев

Кандидат медицинских наук Александр Калаев является  врачом-нейрохирургом более 17 лет. До этого был заместителем главного врача по хирургии городской клинической больницы № 3 в Астрахани, а также работал руководителем самого крупного социально – медицинского учреждения Астраханской области.    Сегодня он был представлен коллективу Ресбольницы.

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