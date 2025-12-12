Глава Калмыкии с рабочим визитом находится в Кемерово.

В поездке его сопровождает сенатор Байир Путеев. Гости вместе с губернатором Кузбасса Ильей Середюком посетили Мемориал Воину-Освободителю и гражданскую часовню, в которой хранятся капсулы с землей с мест сражений воинов-сибиряков.

«В годы Великой Отечественной войны в Калмыкии велись ожесточенные бои. Наши коллеги выяснят, были ли в числе подразделений, освобождавших республику, кузбассовцы. В таком случае земля с мест гибели наших героев также будет размещена на территории Мемориала», — рассказал глава Кузбасса.

Фото: Илья Середюк