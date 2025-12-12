С утра в «Золотой обители Будды Шакьямуни» прошел ритуал «Тысяча подношений ламе Цонкапе».

В молельном зале звучала мантра Мигзем, посвященная божеству Зуңква гегән. Праздничное богослужение возглавил Шаджин-лама Калмыкии Геше Тензин Чойдак. Монахи говорят, что каждый произносящий ее получает благословение великого Цонкапы, защиту от неблагоприятных сил и болезней. В одной из священных сутр сказано: «При одном лишь упоминании имени Цонкапы, который есть олицетворение всех Будд десяти сторон света, устраняются все пороки и все достоинства возрастают. При обращении с мольбой Лама Цонкапа защищает от опасностей этой и будущих жизней…». Слова поздравлений жителям Калмыкии передал глава Калмыкии Бату Хасиков, пожелав всем мира, гармонии и исполнения добрых надежд. Приветственный адрес зачитала председатель Правительства Гиляна Босхомджиева:

«Сегодня по традиции озарятся огни тысяч лампад. Пусть этот свет войдет в каждый дом, неся с собой благополучие, счастье, процветание, радость и светлую уверенность в завтрашнем дне».

Видео: Калмыцкий Хурул