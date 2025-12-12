Праздник Зул издревле почитается в Калмыкии и знаменует собой начало новой, светлой жизни.

«Это день рождения всего народа, Новый год жизни. Авсн наснтн олзятя, бат болтха!» — поздравил жителей Калмыкии заместитель председателя комитета охраны здоровья Государственной Думы Бадма Башанкаев. Здоровья самого крепкого, удачи во всех начинаниях! 🙏🏻

Вместе с депутатом нижней палаты Федерального Собрания поздравления жителям Калмыкии передал российский певец и танцор Влад Топалов.

Видео: Бадма Башанкаев