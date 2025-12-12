15 декабря, 04:09
 -4 °C
93,56
79,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 декабря, 14:05
НовостиСобытие

Праздник Зул издревле почитается в Калмыкии и знаменует собой начало новой, светлой жизни.

«Это день рождения всего народа, Новый год жизни. Авсн наснтн олзятя, бат болтха!» — поздравил жителей Калмыкии заместитель председателя комитета охраны здоровья Государственной Думы Бадма Башанкаев. Здоровья самого крепкого, удачи во всех начинаниях! 🙏🏻

Вместе с депутатом нижней палаты Федерального Собрания поздравления жителям Калмыкии передал российский певец и танцор Влад Топалов.

Видео: Бадма Башанкаев

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия