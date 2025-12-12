К сегодняшнему утру в Калмыкии восстановили электроснабжение в пострадавших от непогоды населенных пунктах.
В их число попали потребители Малодербетовского, Приютненского, Черноземельского, Октябрьского и Ики-Бурульского районов.
Причиной обрывов проводов стали штормовой ветер до 26 м/с и обильные осадки. Как сообщили в энергетической компании, свет появился у более чем 90% потребителей республики, чьи дома были обесточены.
Ремонтные бригады отрабатывают точечные заявки жителей частных домовладений.
Восстановительные работы продолжатся до полного устранения последствий стихии, заверяют в энергокомпании.
Фото: Россети Юг