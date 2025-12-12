15 декабря, 03:09
 -4 °C
93,56
79,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 декабря, 17:53
НовостиСобытие

К сегодняшнему утру в Калмыкии восстановили электроснабжение в пострадавших от непогоды населенных пунктах.

К сегодняшнему утру в Калмыкии восстановили электроснабжение в пострадавших от непогоды населенных пунктах.

В их число попали потребители Малодербетовского, Приютненского, Черноземельского, Октябрьского и Ики-Бурульского районов.

Причиной обрывов проводов стали штормовой ветер до 26 м/с и обильные осадки. Как сообщили в энергетической компании, свет появился у более чем 90% потребителей республики, чьи дома были обесточены.

Ремонтные бригады отрабатывают точечные заявки жителей частных домовладений.

Восстановительные работы продолжатся до полного устранения последствий стихии, заверяют в энергокомпании.

Фото: Россети Юг

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия