9 мая, 08:43
Новости

Бату Хасиков провел рабочую встречу с Басангом Убушаевым, который недавно возглавил администрацию Целинного РМО.

Собеседники обсудили программу социально-экономического развития района. За последние пять лет здесь построены новые социальные объекты: школа, детский сад, открыты семь медицинских учреждений, здание дома-интерната для престарелых и инвалидов, реконструированы два объекта культуры и здание поликлиники.

"Все эти мероприятия направлены на повышение качества жизни населения, улучшение доступности социальных услуг и создание благоприятных условий для отдыха и занятий спортом", — отметил Убушаев.

Много планов у района и на 2026 год. Это капитальный ремонт Дома культуры в селе Вознесеновка, водоснабжение поселка Хар-Булук.

Как отметил глава республики, следует посетить каждый населенный пункт, услышать запросы земляков и не обделять вниманием ни один из поселков. Это наша общая задача.

