59 детей-сирот получат в этом году жилищные сертификаты

Об этом сообщают в министерстве образования и науки республики. Сертификаты - это альтернативный способ обеспечения жильём за счет средств республиканского бюджета.

В настоящее время принято 58 заявлений о предоставлении социальной выплаты, из них жилищные сертификаты получили практически все.

Всего на 1 января этого года, по данным ведомства, на учёте состоит 568 детей-сирот, не имеющих жилья. Напомним, социальная выплата предоставляется лицам по достижении возраста 23 лет.