Стартовал набор волонтеров для помощи в проведении Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства 2023 года

Именно они расскажут жителям о проектах и, при необходимости, помогут отдать свой голос. Волонтером может стать любой желающий, независимо от возраста.

В прошлом году жителям Калмыкии помогали в голосовании свыше 100 волонтеров. С их помощью были выбраны объекты, которые будут благоустроены в этом году. Это парк «Молодежный» в Элисте, Площадь имени Гахаева в Городовиковске, парки в Лагани, Ики-Буруле, Кетченерах и Тундутово, а также детская игровая площадка в Яшалте.

Голосование проводится в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и продлится с 15 апреля по 30 мая. Регистрация волонтеров открыта на сайте DOBRO.RU до 1 апреля.