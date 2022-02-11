16 марта, 18:07
Стартовал набор волонтеров для помощи в проведении Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства 2023 года
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Именно они расскажут жителям о проектах и, при необходимости, помогут отдать свой голос. Волонтером может стать любой желающий, независимо от возраста.
В прошлом году жителям Калмыкии помогали в голосовании свыше 100 волонтеров. С их помощью были выбраны объекты, которые будут благоустроены в этом году. Это парк «Молодежный» в Элисте, Площадь имени Гахаева в Городовиковске, парки в Лагани, Ики-Буруле, Кетченерах и Тундутово, а также детская игровая площадка в Яшалте.
Голосование проводится в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и продлится с 15 апреля по 30 мая. Регистрация волонтеров открыта на сайте DOBRO.RU до 1 апреля.