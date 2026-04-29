Сегодня День Водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

Как отмечают историки, штурм немецкой цитадели начался утром 30 апреля 1945 года, и уже после обеда красноармейцы смогли пробиться внутрь. Красное знамя водрузили сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом под прикрытием бойцов из роты Ильи Саянова. А фотография Знамени Победы над Рейхстагом, запечатленная Евгением Халдеем, стала мировым символом окончания Великой Отечественной войны и победы СССР над нацистской Германией.