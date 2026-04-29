Сегодня, 1 мая, — Праздник Весны и Труда, и является нерабочим днем.

Он отмечается более века, хотя название менялось не раз и символизирует единение и стремление созидать. Это праздник с многолетней историей: в советский период 1 мая превратился в один из главных государственных праздников — день массовых демонстраций, шествий и митингов. Лозунги призывали к единству рабочих всего мира, солидарности и борьбе за мир. В фонде калмыцкого телевидения сохранилось немало кадров, когда в общем строю, под алыми стягами и знаменами, люди шли в единой колонне. Несмотря на трансформацию, многие граждане по-прежнему воспринимают этот день как праздник весны в широком смысле — время первых пикников, прогулок и активного отдыха на природе.