Администрация Целинного района выплатит более 7,3 млн рублей за порчу земель в Калмыкии.

Такова сумма компенсации за ущерб почвам. Арбитражный суд Республики удовлетворил иск Росприроднадзора и обязал местную администрацию его возместить. Нарушение выявили в ходе реализации федерального проекта «Генеральная уборка». Инспекторы ведомства провели обследование территории открытой свалки в поселке Хар-Булук, которая относится к объектам накопленного вреда.

В ходе проверки выяснилось, что отходы заняли площадь, значительно большую первоначально отведенного участка, затронув соседние земли. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) взяли пробы. Результаты подтвердили загрязнение почв на территории в 13 732 квадратных метра.

Поскольку земля находится в неразграниченной государственной собственности, обязанность по поддержанию ее в надлежащем состоянии лежит на администрации Целинного районного образования. Суд требования Росприроднадзора поддержал и обязал администрацию муниципалитета компенсировать вред природе.

