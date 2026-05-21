Жителям Калмыкии рассказали, кто чаще всего подрабатывает

Почти каждый четвёртый житель страны живёт на две зарплаты. Свежее исследование рекрутингового сервиса: 24% работающих россиян имеют подработку. Ещё половина мечтает её найти. В опросе приняли участие и наши земляки.

Чаще других дополнительный заработок ищут мужчины 25–35 лет — их доля достигает 40%. График обычно смешанный: несколько дней в офисе, остальное время — из дома. В лидерах по совмещению — врачи, медсёстры, учителя и бухгалтеры.

Каждый пятый подработчик получает до половины месячного дохода от дополнительной занятости, а каждый восьмой — больше половины. Таким образом, для многих основная работа уже перестала быть главной.