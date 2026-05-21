По факту смертельного ДТП прокуратура Яшкульского района организовала проверку
Напомним, авария произошла сегодня днем в районе поселка Цаган-Усн. В результате столкновения грузовика и легковушки пострадали 4 человека. Двое из них погибли на месте ДТП.
Для выяснения обстоятельств случившегося и координации на место происшествия выезжал заместитель прокурора Яшкульского района Сергей Дамбинов.
Проводится проверка, направленная на выявление причин и условий ДТП. По результатам будет принят весь комплекс мер прокурского реагирования.
Фото: Прокуратура Республики Калмыкия