Заманчивая перспектива лёгкого заработка обернулась для жителя Черноземельского района потерей более двух миллионов рублей.
В полицию обратился 51-летний мужчина, ставший жертвой дистанционного обмана. Злоумышленники связались с потерпевшим через мессенджер и предложили быстро заработать на покупке криптовалюты. На протяжении трёх недель они, пользуясь доверием мужчины, выманивали у него средства, взятые в кредит. Общий ущерб превысил два миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Видео: МВД Калмыкии