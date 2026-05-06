Заманчивая перспектива лёгкого заработка обернулась для жителя Черноземельского района потерей более двух миллионов рублей.

В полицию обратился 51-летний мужчина, ставший жертвой дистанционного обмана. Злоумышленники связались с потерпевшим через мессенджер и предложили быстро заработать на покупке криптовалюты. На протяжении трёх недель они, пользуясь доверием мужчины, выманивали у него средства, взятые в кредит. Общий ущерб превысил два миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД Калмыкии